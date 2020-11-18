تأهب جنوباً بعد مقتل 3 عسكريين سوريين بغارة إسرائيلية على دمشق.. وهذه التفاصيل

قال مصدر عسكري سوري إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر بعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، في حين قال مراسل قناة "الحدث" إنّ منطقة "شمال إسرائيل" تشهد حالة من التأهب، على حدّ تعبيره. كما لفت المراسل إلى أنّ دولة الاحتلال نشرت عددا من بطاريات القبة الحديدة في المنطقة الشمالية، تحسباً فطلاق أي صواريخ باتجاهها.

وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عنه أنه حوالي الساعة 3,11 فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ. وقد اسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.



من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "أننا استهدفنا 8 أهداف نوعية داخل سوريا وأبرزها: معسكر بقيادة إيرانية يستخدم كمقر قيادة رئيس للقوات الايرانية بالقرب من مطار دمشق الدولي. موقع سري يستخدم لاستضافة شخصيات وبعثات ايرانية رفيعة المستوى جنوب شرق دمشق ويستخدم لمكوث مسؤولين في فيلق القدس، مقر قيادة الفرقة السابعة السورية في منطقة جنوب هضبة الجولان والتي يوجه من داخلها عناصر فيلق القدس الإيراني نشاطات إرهابية ضد إسرائيل. بطاريات صواريخ أرض جو متقدمة بعد ان أطلقت النار على طائراتنا الليلة الماضية".