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قبل أيام من مغادرة منصبه.. ترامب يقيل مسؤولاً كبيراً جديداً

Lebanon 24
18-11-2020 | 07:00
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أقال مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس.
وكتب في تغريدة أن "التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير".

وأضاف "وعليه، فإنه اعتبارا من هذه اللحظة، تم انهاء مهام كريس كريبس بصفته مديرا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".

وزعم ترامب في تغريدته أن انتخابات 3 تشرين الثاني "شهدت تزويرا ومخالفات كبيرة"، فضلا عن احتساب أصوات لأشخاص فارقوا الحياة وعدم السماح للمراقبين بممارسة عملهم في مراكز الاقتراع والفرز.

وكانت وسائل إعلام أميركية أشارت قبل أيام إلى أن ترامب يفكر في إقالة كريبس الذي كان رفض تهما بالتزوير تشكك في فوز بايدن.

ولا يزال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته، في قطيعة تاريخية مع التقاليد السياسية الأمريكية، ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقالية أمام بايدن الذي يفترض أن يتولى مهماته في 20 كانون الثاني.
المصدر: روسيا اليوم
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