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عربي-دولي
بالتوقيع على ثلاثة أوامر.. يمكن لبايدن رفع العقوبات على ايران
Lebanon 24
18-11-2020
|
08:30
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران ستنفذ الاتفاق النووي بالكامل إذا رفع الرئيس الأميريكي المنتخب جو بايدن العقوبات عن طهران، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث سريعا "بثلاثة أوامر تنفيذية".
وقال ظريف في مقابلة منشورة على الموقع الإلكتروني لصحيفة إيران اليومية الرسمية: "إذا كان السيد بايدن على استعداد للوفاء بالتزامات الولايات المتحدة، فيمكننا أيضا أن نعود على الفور إلى التزاماتنا الكاملة في الاتفاق... والمفاوضات ممكنة في إطار مجموعة خمسة زائد واحد (القوى العالمية الست الموقعة على الاتفاق)".
وتابع ظريف قائلا "نحن مستعدون لمناقشة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنضم من جديد للاتفاق... سيتحسن الوضع في الأشهر القليلة المقبلة. يمكن لبايدن رفع جميع العقوبات بثلاثة أوامر تنفيذية".
وتعهد بايدن بالعودة إلى اتفاق 2015، الذي تفاوضت عليه واشنطن عندما كان نائب الرئيس، إذا عادت إيران أيضا إلى الامتثال لبنوده.
لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها لأن الخصوم سيرغبون في التزامات إضافية من كل طرف.
المصدر:
سكاي نيوز
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