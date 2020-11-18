بايدن أكد التزامه بأمن "إسرائيل".. ولقاء قريب مع نتنياهو

اتفق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، على اللقاء قريبا، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن "نتنياهو تحدث مع بايدن وخاطبه خلال أول مكالمة بينهما بالرئيس المنتخب‎".وأضافت القناة: "نتنياهو وبايدن اتفقا على أن يلتقيا في القريب لبحث العديد من القضايا".وأكد نتنياهو في الاتصال الهاتفي أن "العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة ركيزة أساسية في أمن إسرائيل وسياستها"، وفق المصدر ذاته.والإثنين، قال نتنياهو "أخبروني أنني سأتحدث قريبا جدا مع بايدن الذي يفترض تعيينه كرئيس قادم".وكان نتنياهو يرد على مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي اعتبرت أنه "تهرب مجددا من الاعتراف بفوز بايدن وتسميته بالرئيس المنتخب".وخلال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تسارعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يتوقع أن يعارض بايدن بشدة التوسع الاستيطاني، وفق تقارير عبرية.واتسمت علاقة نتنياهو بإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (كان بايدن نائبا له) بالتوتر، نتيجة الخلافات المتكررة بشأن موقفيهما بشأن إيران والاستيطان.وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، هاتف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بايدن، وهنأه على فوزه في الانتخابات، معرباً عن ثقته في أن تواصل واشنطن في عهده الالتزام بأمن إسرائيل.وقال ريفلين لبايدن بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ليس لدينا شك في أن الولايات المتحدة تحت قيادتك ستكون ملتزمة بأمننا".وأضاف "تعلم كصديق قديم لإسرائيل أن صداقتنا متجذرة في القيم التي تعلو على السياسة الحزبية".