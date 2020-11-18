احتجاز رهائن في مدينة نيويورك من قبل مسلحين (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، بقيام مسلحين باحتجاز رهائن في مدينة نيويورك داخل أحد المنازل.

وبحسب شبكة "abc" الأميركية، قالت الشرطة، إن "الحادث بدا كعملية اقتحام لمنزل في مقاطعة كوينز بنيويورك، حيث تحصن مسلحان مشتبه بهما داخل المنزل".

Two hostages were just released from a Queens home invasion where @NYPDSpecialops are still in conversation with at least 2 suspects armed inside a home pic.twitter.com/aoWQ5bjC4Q — Joe Marino (@joemarino_) November 18, 2020



وأضاف مساعد رئيس شرطة نيويورك، روبن بلتران، أن سيدة وطفلها الرضيع كانا بالداخل، محتجزين كرهائن من قبل المسلحين".



وأوضح أن الضحية تعرضت للاعتداء خلال الحادث، ولكن لحسن الحظ، تم إطلاق سراحها مع الطفل، بالإضافة إلى شخصين إضافيين كانوا داخل المنزل، امرأة مسنة في الثمانينيات من عمرها وامرأة في الخمسينيات من عمرها.



ووفقا لوسائل إعلام محلية، انتشرت الشرطة ووحدات الطوارئ في موقع الحادث، بينما يتوقع وصول فريق التفاوض لتحرير رهائن أخرين ربما يكونوا داخل المنزل. وأضاف مساعد رئيس شرطة نيويورك، روبن بلتران، أن سيدة وطفلها الرضيع كانا بالداخل، محتجزين كرهائن من قبل المسلحين".وأوضح أن الضحية تعرضت للاعتداء خلال الحادث، ولكن لحسن الحظ، تم إطلاق سراحها مع الطفل، بالإضافة إلى شخصين إضافيين كانوا داخل المنزل، امرأة مسنة في الثمانينيات من عمرها وامرأة في الخمسينيات من عمرها.ووفقا لوسائل إعلام محلية، انتشرت الشرطة ووحدات الطوارئ في موقع الحادث، بينما يتوقع وصول فريق التفاوض لتحرير رهائن أخرين ربما يكونوا داخل المنزل.



وفقًا للمسؤولين، تم إخلاء المنطقة وهي آمنة، ولكن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.