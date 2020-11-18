الرئيس البولندي السابق: أميركا تجني الأموال بسبب خلافنا مع روسيا

صرح الرئيس البولندي السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام، ليخ فاونسا، بأن بولندا وروسيا بحاجة إلى إقامة علاقات حسن جوار، مشيرا إلى أن دولا أخرى، تجني الأموال من خلافاتهما بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال فاونسا خلال حديث مع وكالة "سبوتنيك"، "أراد الله أن نكون جيرانا، ولن نتمكن من نقل روسيا أو بولندا من أماكنهما".



وأضاف: "إذا كان هذا يتجاوز قدراتنا، فعلينا في النهاية أن نجعل علاقتنا ممتعة".



وتابع قائلا: "لقد جاهدت من أجل ذلك مع الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، لأننا إذا اتفقنا، فسنجني فوائد كثيرة"، موضحا أن: "خلافتنا تؤدي إلى كسب الأموال للطرف الثالث".