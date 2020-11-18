الرئيس البولندي السابق: أميركا تجني الأموال بسبب خلافنا مع روسيا

صرح الرئيس البولندي السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام، ليخ فاونسا، بأن بولندا وروسيا بحاجة إلى إقامة علاقات حسن جوار، مشيرا إلى أن دولا أخرى، تجني الأموال من خلافاتهما بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال فاونسا خلال حديث مع وكالة "سبوتنيك"، "أراد الله أن نكون جيرانا، ولن نتمكن من نقل روسيا أو بولندا من أماكنهما".
وأضاف: "إذا كان هذا يتجاوز قدراتنا، فعلينا في النهاية أن نجعل علاقتنا ممتعة".
وتابع قائلا: "لقد جاهدت من أجل ذلك مع الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، لأننا إذا اتفقنا، فسنجني فوائد كثيرة"، موضحا أن: "خلافتنا تؤدي إلى كسب الأموال للطرف الثالث".
وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت إن زيادة الوجود العسكري الأميركي في بولندا تسهم في تصعيد التوتر على الحدود الغربية لروسيا.
وصرحت زاخاروفا في تعليقها على توقيع اتفاق بين واشنطن ووارسو، في آب الماضي، لزيادة الوجود العسكري الأميركي في بولندا ألف عسكري إضافي: "زيادة الوجود العسكري الأميركي في بولندا لا يحل مشاكل الأمن، على العكس، يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب على الحدود الروسية، ويسهم في تصعيد التوتر ويزيد من مخاطر وقوع حوادث غير مقصودة".
وأضافت "لا يسعنا إلا أن نعتبر تأكيدات حلف الناتو عن أن المسألة ليست إلا محاولة لتشوية الواقع، إن تنفيذ الاتفاقية الأميركية البولندية سيعزز الإمكانات الهجومية للقوات الأميركية في بولندا".
يذكر أن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، قد أعلن في آب 2020، أن الولايات المتحدة وبولندا اتفقتا خلال مفاوضات على إرسال 1000 جندي أميركي إضافي إلى بولندا.
وقال إسبر: "أكملت الولايات المتحدة وبولندا المفاوضات بشأن اتفاقية تعاون دفاعي موسع... وستسمح الاتفاقية بزيادة التواجد الدائم لحوالي 1000 جندي". مشيرا إلى أنه يوجد في بولندا 4500 عسكري أميركي على أساس التناوب.
ووقعت واشنطن ووارسو معاهدة دفاعية جرى الاتفاق عليها في يوليو من هذا العام تسمح بزيادة عدد القوات الأميركية في بولندا إلى 5500 فرد على الأقل.
ويتيح الاتفاق لبولندا زيادة عدد القوات الأميركية سريعا إلى 20 ألفا إذا لزم الأمر.