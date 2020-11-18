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عربي-دولي
عضو في الكونغرس يدعو إلى محاكمة ترامب بتهمة الخيانة!
Lebanon 24
18-11-2020
|
11:01
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أفادت صحيفة واشنطن تايمز بأن عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، بيل باسكريل، طالب بتقديم الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب وإدارته إلى العدالة.
واتهم باسكريل البيت الأبيض بارتكاب "جرائم ضد الأمة والدستور"، مضيفا أنه يرى أن الرئيس الأمريكي ترامب ارتكب "خيانة عظمى" بمحاولته مهاجمة الانتخابات و"خنق الديمقراطية".
وقال السيناتور في هذا الصدد عن ترامب: "شارك في الخيانة، في الخيانة. لقد تخلى تقريبا عن إدارة وحماية أمتنا"، مضيفا في لهجة حادة "لو كان لديه ذرة من كرامة، لكان استقال اليوم".
وأشار باسكريل إلى أنه يتعين أن تجري مساءلة ترامب بعد تنصيب جو بايدن، الذي أعلن نفسه رئيسا منتخبا.
وفي الشأن ذاته، ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن المرشح الديمقراطي جو بايدن بعد فرز 99% من الأصوات، يتقدم على ترامب بنسة 1% (49.9 مقابل 48.9)، وبالتالي حصل بايدن على 290 صوتا من المجمع الانتخابي، مقابل 232 لترامب.
وكان ترامب تعهد في 15 تشرين الثاني برفع العديد من "الدعاوى القضائية الكبيرة" بشأن مخالفات انتخابية، ومع ذلك، رفضت محكمة في ميشيغان بالفعل الدعوى القضائية للجمهوريين، وفشلت خمس دعاوى قضائية أخرى في بنسلفانيا وأريزونا، في حين دعا ترامب في الوقت ذاته إلى إنهاء عملية فرز الأصوات في جورجيا.
المصدر:
روسيا اليوم
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