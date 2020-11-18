عربي-دولي

إليكم ترتيب الدول العربية من حيث عدد إصابات كورونا.. من احتل المرتبة الأولى؟

Lebanon 24
18-11-2020 | 12:00
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أظهر إحصاء لموقع worldometer الذي يرصد إصابات كورونا في العالم، ترتيبا جديدا لبعض الدول العربية من حيث عدد الإصابات، ليصبح ترتيبها عالميا على نحو آخر.

ووضع موقع worldometers الأردن بالمرتبة الـ39 عالميا، والرابعة عربيا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتخطى الأردن دولة الإمارات من حيث عدد الإصابات، ليصبح ترتيب بعض الدول العربية في الموقع على النحو التالي: 

1- العراق (20 عالميا / 524,503 إصابات).

2 - المملكة العربية السعودية (29 عالميا / 353,918 إصابة).

3- المغرب (32 عالميا / 301,604 إصابات).

4 - الأردن (39 عالميا / 155,993 إصابة).

5- الإمارات (40 عالميا / 152,809 إصابات).

ويتجاوز الأردن بعدد الإصابات كلا من الإمارات والكويت وقطر ومصر وسوريا ولبنان وسلطنة عمان والبحرين وفلسطين وتونس وليبيا.

كما يتخطى الأردن الصين بعدد الإصابات بالفيروس، حيث تحتل الصين المرتبة 64 عالميا على الموقع، بواقع 86,369 إصابة.
المصدر: روسيا اليوم
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