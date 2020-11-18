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عربي-دولي
رواية إسرائيلية جديدة لغارة دمشق.. ماذا استهدف جيش الاحتلال الليلة الماضية؟
Lebanon 24
18-11-2020
|
11:09
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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوناتان كونريكوس، إن الجيش قصف 8 أهداف تابعة للقوات الإيرانية والسورية، وذلك بعد تفكيك عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا في اليوم السابق، على حدّ زعمه.
وصرّح كونريكوس في إيجاز صحفي: "وجدنا بالأمس مجموعة أخرى من العبوات الناسفة في هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية، وهي محاولة أخرى من قبل قوات (فيلق) القدس الإيرانية لزرع عبوات الناسفة، قام بها السوريون، لكن التعليمات والسيطرة كانت من قبل قوات القدس الإيرانية".
ولفت المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن العبوات الناسفة زرعت بالقرب من موقع كان قد شهد محاولة مماثلة في آب الماضي، على حدّ ما قاله.
وشدد كونريكوس على أن "إسرائيل ضربت أهدافا عسكرية تابعة لكل من قوات القدس والقوات المسلحة السورية داخل سوريا"، مضيفا في هذا السياق: "ضربنا نحو ثمانية أهداف. الهدف الأول، قاعدة عسكرية، والثاني منشأة عسكرية سرية تستخدم لاستقبال وفود إيرانية رفيعة المستوى عند قدومهم إلى سوريا، والهدف الثالث كان الفرقة السابعة من القوات المسلحة السورية المسؤولة عن هضبة الجولان السورية".
وأفاد المتحدث أيضا بعدم وجود معلومات لديه عما إذا كان قد تم إخطار الجانب الروسي هذه المرة، لكن إسرائيل "أبلغت دائما القوات الروسية أن سلامة القوات الروسية في سوريا لها أهمية كبيرة بالنسبة للجيش الإسرائيلي".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن قواته قامت بتفكيك عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا، في الجانب الجنوبي من هضبة الجولان.
المصدر: وكالات
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