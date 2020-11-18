أوّل وفد رسمي بحريني في تل أبيب.. الزياني: الزيارة خطوة شجاعة!

وصل اليوم الأربعاء وفد رسمي بحريني برئاسة وزير الخارجية، عبد اللطيف الزياني، إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية لوفد بحريني إلى إسرائيل، وذلك بعد الإتفاق الذي عرف باسم "إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهام" بين البحرين وإسرائيل والمبرم في العاصمة الأميركية واشنطن في 15 أيلول 2020.





وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، فقد كان في استقبال الوفد البحريني وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين.



ووصف الزياني الزيارة بأنّها "خطوة شجاعة" اتخذتها مملكة البحرين "بما يتماشى مع رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم". وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، فقد كان في استقبال الوفد البحريني وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين.ووصف الزياني الزيارة بأنّها "خطوة شجاعة" اتخذتها مملكة البحرين "بما يتماشى مع رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم".





وأضاف أنّ "مملكة البحرين ومع هذه الزيارة التاريخية الأولى لدولة إسرائيل، تؤكد على سياستها القائمة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف أنّ "مملكة البحرين ومع هذه الزيارة التاريخية الأولى لدولة إسرائيل، تؤكد على سياستها القائمة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".





وأكد أنّ "هذه الزيارة بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، إذ ستسهم هذه الزيارة في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلا". وأكد أنّ "هذه الزيارة بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، إذ ستسهم هذه الزيارة في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلا".