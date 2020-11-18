25
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
القوات الحكومية تتقدم نحو عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي
Lebanon 24
18-11-2020
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدمت القوات الحكومية الإثيوبية صوب عاصمة إقليم تيغراي المتمرّد، اليوم الأربعاء، نافية استهداف أي جماعة عرقية بعينها.
وتخوض القوات الاتحادية قتالاً منذ أسبوعين مع قوات تيغراي، أودى بحياة المئات على الجانبين وهز منطقة القرن الأفريقي، وأثار احتكاكات عرقية في مناطق أخرى في إثيوبيا، وتسبب في فرار نحو 30 ألفاً إلى السودان، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الهجوم بأنه "حملة لإعادة سيادة القانون" للإقليم الشمالي، الذي يقطنه نحو 5 ملايين نسمة، قائلاً إنّ "النصر سيتحقق خلال أيام"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وبدأ أبي أحمد الهجوم في الرابع من تشرين الثاني، بعد أن اتهم قوات تيغراي بشن هجوم على قاعدة حكومية في المنطقة.
من جانبهم، قال الحكام المحليون لمنطقة تيغراي، الأربعاء، إنهم "لن يستسلموا أبداً" للقوات الاتحادية و"سيهزمونها قريباً".
وأدى الصراع إلى وقوع هجمات عرقية، إذ قال سكان من تيغراي فروا إلى السودان، إن ميليشيات من إقليم أمهرة المجاور هاجمتهم لاعتبارات عرقية.
وقالت لجنة الطوارئ الحكومية المشكلة للتعامل مع الأزمة: "الحكومة الاتحادية... تشجب بأقوى العبارات التوصيف الخاطئ لهذه العملية بأن لها أي انحياز عرقي أو أي انحياز آخر".
وأبي أحمد، البالغ من العمر 44 عاماً، من عرقية "أورومو" وهي أكبر عرقية في البلاد، وكان قائدا عسكريا ضمن قوات تيغراي وعمل بالحكومة التي كانوا يهيمنون عليها حتى توليه السلطة عام 2018.
ومع صعوبة الوصول إلى المنطقة الجبلية وانقطاع أغلب وسائل الاتصال لم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل من مزاعم أي من الطرفين.
ويمثل سكان تيغراي 5% من إجمالي سكان إثيوبيا. وهيمنت جماعتهم العرقية على القيادة السياسية في البلاد منذ 1991 حتى 2018.
واتهمت الحكومة قوات المتمردين، الثلاثاء، بتدمير جسور تصل ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي ببقية البلاد، في محاولة لوقف تقدم القوات الحكومية صوب المدينة.
وقالت لجنة الطوارئ الحكومية إن قوات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب الحاكم في الإقليم، دمرت قطاعاً من الطريق الرئيسي المتجه شرقا إلى ميكيلي.
وقال دبرصيون جبراميكائيل، الرئيس المنتخب لتيغراي في انتخابات لا تعترف بها الحكومة، لـ"رويترز" في رسالة نصية، إن قواته تراجعت لكنه نفى تدمير جسور.
وأضاف: "غيرنا خط دفاعنا، ونتيجة لذلك فهم يدخلون بعض بلدات جنوب تيغراي".
وحذر أحمد، الثلاثاء، من أن مهلة مدتها 3 أيام لاستسلام قوات تيغراي والميليشيات المتحالفة معها قد انتهت، ممهدا الطريق للهجوم النهائي على ميكيلي.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
21:10 | 2020-11-17
17/11/2020 09:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
21:16 | 2020-11-17
17/11/2020 09:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
10:57 | 2020-11-18
18/11/2020 10:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خطف رجل أعمال لبناني.. اعترضوا سيارته على الطريق العام!
Lebanon 24
خطف رجل أعمال لبناني.. اعترضوا سيارته على الطريق العام!
15:34 | 2020-11-17
17/11/2020 03:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2020-11-18
بشرى من "فايزر" للعالم: فعالية لقاح "كورونا" ارتفعت إلى 95%!
14:30 | 2020-11-18
البحرين تتقدم بطلب رسمي لفتح سفارة بإسرائيل
13:15 | 2020-11-18
رسمياً.. إعادة فتح معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق
12:30 | 2020-11-18
أوّل وفد رسمي بحريني في تل أبيب.. الزياني: الزيارة خطوة شجاعة!
12:00 | 2020-11-18
إليكم ترتيب الدول العربية من حيث عدد إصابات كورونا.. من احتل المرتبة الأولى؟
11:30 | 2020-11-18
قرار الإمارات السماح بالكحول والمساكنة.. كاتبة روسية تكشف الأسباب
فيديو
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 15:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
البرازيل تتفوّق على الأوروغواي.. وتحقّق العلامة الكاملة! (فيديو)
Lebanon 24
البرازيل تتفوّق على الأوروغواي.. وتحقّق العلامة الكاملة! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 15:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
12:00 | 2020-11-18
18/11/2020 15:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact