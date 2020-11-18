عربي-دولي

البحرين تتقدم بطلب رسمي لفتح سفارة بإسرائيل

Lebanon 24
18-11-2020 | 14:30
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أعلن وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، خلال أول زيارة يجريها وفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنّه نقل طلباً رسمياً لفتح سفارة في إسرائيل كما وافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة.

وأضاف عبد اللطيف الزياني في مؤتمر صحافي، أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، "قبل الدعوة لزيارة البحرين"، لافتاً إلى أن الزيارة ستتمّ الشهر المقبل.

من جانبه، أكد أشكنازي أنّ إسرائيل "ستستمر في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مملكة البحرين".
 
وكان وصل اليوم الأربعاء وفد رسمي بحريني برئاسة الزياني، إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية لوفد بحريني إلى إسرائيل، وذلك بعد الإتفاق الذي عرف باسم "إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهام" بين البحرين وإسرائيل والمبرم في العاصمة الأميركية واشنطن في 15 أيلول 2020. 
 
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، فقد كان في استقبال الوفد البحريني وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين.

ووصف الزياني الزيارة بأنّها "خطوة شجاعة" اتخذتها مملكة البحرين "بما يتماشى مع رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم".
 
وأضاف أنّ "مملكة البحرين ومع هذه الزيارة التاريخية الأولى لدولة إسرائيل، تؤكد على سياستها القائمة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".
 
وأكد أنّ "هذه الزيارة بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، إذ ستسهم هذه الزيارة في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلا".
 
ولفت إلى أنّ "منطقة الشرق الأوسط شهدت على مر العقود السابقة نزاعات وحالة من عدم الاستقرار، وقد حان الوقت لأن ننتهج سياسات أخرى للتوصل إلى حل شامل يحقق الازدهار والنماء للجميع".
 
 
 
 
 
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