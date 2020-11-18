20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بشرى من "فايزر" للعالم: فعالية لقاح "كورونا" ارتفعت إلى 95%!
Lebanon 24
18-11-2020
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "فايزر"، اليوم الأربعاء، أنّ لقاحها الذي تطوّره بالشراكة مع"بيونتيك" الألمانية، قد أثبت فعاليته بنسبة 95% للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وبأنه استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام "الطارئ".
وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فإنّ "فايزر" و"بيونتيك" تخططان لتقديم لقاحهما لنيل الموافقة للاستخدام الطارئ في غضون أيام، وذلك قبل مشاركته مع باقي الدول حول العالم.
ووفقاً للشبكة البريطانية، فإنّ تحليل الفعالية النهائية للقاح بلغ 95% خلال 28 يوماً من الجرعة الأولى، وهي نسبة أعلى من تلك التي تمّ الإعلان عنها الأسبوع الفائت والخاصة بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة باللقاح.
وسجل اللقاح فعالية بنسبة 94% في الفئة العمرية التي تزيد أعمارها عن 65 عاماً، ولم يتم الإبلاغ عن مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، إذ أشارت نسبة 2% من أصل 43 ألف شخص شاركوا في التجارب عن شعورهم بصداع، بينما قالت نسبة 3.7% إنهم عانوا من إجهاد.
وكانت شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، قد أعلنتا الاثنين، أن اللقاح ضد "كوفيد-19" الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.
وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس "هذه الفعالية للقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى، حسبما نقلت "فرانس برس".
ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس "كورونا".
ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية، كما تجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.
وينصّ بروتوكول الاختبارات على إجراء تحليل للمعطيات سريع نسبيا، لكن علماء وإحصائيين في مجال البيولوجيا وخبراء في الاختبارات السريرية حذروا من مخاطر منح اعتماد متسرّع، وفضّلوا اختبار اللقاح لبضعة أشهر إضافية، للتأكد من فعاليته وآثاره الجانبية المحتملة.
تابع
الأكثر قراءة
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
21:10 | 2020-11-17
17/11/2020 09:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
21:16 | 2020-11-17
17/11/2020 09:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قمر تثير الجدل بإستعراضها جسدها بطريقة فاضحة (صور)
Lebanon 24
قمر تثير الجدل بإستعراضها جسدها بطريقة فاضحة (صور)
22:00 | 2020-11-17
17/11/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
10:57 | 2020-11-18
18/11/2020 10:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:44 | 2020-11-18
بومبيو يتوعد بالمزيد.. سلة عقوبات جديدة ضد ايران وهذه هي الشخصيات المستهدفة
17:00 | 2020-11-18
فرنسا والإرهاب.. ماذا تعني أرقام السنوات الأخيرة؟
16:29 | 2020-11-18
وزير الخارجية العراقي: أميركا نفذت خطوات تخفيض عدد قواتها في العراق
15:45 | 2020-11-18
"الهلال الأحمر" الإماراتي: استهداف العاملين بالمجال الإنساني تجاوز كبير للأعراف والمواثيق الدولية
14:30 | 2020-11-18
البحرين تتقدم بطلب رسمي لفتح سفارة بإسرائيل
14:00 | 2020-11-18
القوات الحكومية تتقدم نحو عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي
فيديو
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 18:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
12:00 | 2020-11-18
18/11/2020 18:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 18:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact