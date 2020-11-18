"الهلال الأحمر" الإماراتي: استهداف العاملين بالمجال الإنساني تجاوز كبير للأعراف والمواثيق الدولية

دانت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" تعرض عاملين فيها لهجوم بالأسلحة النارية في تعز بجنوب غرب اليمن، ووصفته بـ"تجاوز كبير للأعراف والمواثيق الدولية".وجاء في بيان الهيئة عبر حسابها على "تويتر": "استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل تجاوزاً كبيراً للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية".وعبرت الهيئة في بيان صادر منها عن "إدانتها وأسفها العميق للعمل الإرهابي الجبان جراء تعرض طاقمها الطبي من العاملين لعملية اطلاق نار".