عربي-دولي

"الهلال الأحمر" الإماراتي: استهداف العاملين بالمجال الإنساني تجاوز كبير للأعراف والمواثيق الدولية

Lebanon 24
18-11-2020 | 15:45
A-
A+
Doc-P-767195-637413112085889485.png
Doc-P-767195-637413112085889485.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دانت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" تعرض عاملين فيها لهجوم بالأسلحة النارية في تعز بجنوب غرب اليمن، ووصفته بـ"تجاوز كبير للأعراف والمواثيق الدولية".

وجاء في بيان الهيئة عبر حسابها على "تويتر": "استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل تجاوزاً كبيراً للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية".

وعبرت الهيئة في بيان صادر منها عن "إدانتها وأسفها العميق للعمل الإرهابي الجبان جراء تعرض طاقمها الطبي من العاملين لعملية اطلاق نار".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:44 | 2020-11-18
17:00 | 2020-11-18
16:29 | 2020-11-18
15:00 | 2020-11-18
14:30 | 2020-11-18
14:00 | 2020-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website