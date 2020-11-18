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وزير الخارجية العراقي: أميركا نفذت خطوات تخفيض عدد قواتها في العراق

Lebanon 24
18-11-2020 | 16:29
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الولايات المتحدة نفذت خطوات تخفيض عدد قواتها في العراق، فيما أشار إلى أن القوات المتبقية "غير قتالية".

وقال خلال مؤتمر صحفي إن "الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء أمس، هو هجوم على الحكومة والشعب"، مشيرا الى أن "الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة اشار الى اعادة انتشار القوات الاميركية خارج العراق، واكدنا فيه على جدولة الانسحاب".

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن "هناك خطوات نفذت من قبل الجانب الاميركي بشأن تخفيض قواته في العراق، والقوات (الأمريكية) المتبقية غير قتالية".

وتابع، أن "قوات التحالف الدولي جاءت بناءً على طلب من الحكومة العراقية، كما أن العمل المستقبلي مع الجانب الاميركي سيستمر في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية وتدريب القوات العراقية".

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