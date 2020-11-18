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عربي-دولي
بومبيو يتوعد بالمزيد.. سلة عقوبات جديدة ضد ايران وهذه هي الشخصيات المستهدفة
Lebanon 24
18-11-2020
|
17:44
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سلة عقوبات جديدة فرضتها الخزانة الأميركية على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران، استهدفت هذه المرة وزير الاستخبارات الإيراني ومؤسسة تابعة لخامنئي، كما مؤسسة "بنياد مستضعفان" التابعة لخامنئي، بالإضافة إلى شركات تعدين ونفط ونقل إيرانية.
وقال وزير الخارجية الاميركيي مايك بومبيو إثر صدور هذا القرار إنّ هناك المزيد من العقوبات على إيران خلال الأسابيع المقبلة.
وقال:"بومبيو: حرمنا ايران من الوصول إلى 70 مليار دولار من عائدات النفط منذ ايار من العام 2018 وسنمنعها من الوصول إلى 50 مليار دولار سنوياً" معتبرا ان الولايات المتحدة يجب ألا تسقط ضحية لـ "التوسع النووي لإيران" ويجب ألا نتخلى عن عقوباتنا.
ولفت بومبيو الى ان تخفيف الضغط على إيران خيار خطير يضعف حتماً شراكات السلام في المنطقة ويقوّي الجمهورية الإسلامية فقط.
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