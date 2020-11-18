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تأجيل مراسم جائزة نوبل للسلام بسبب جائحة كورونا

Lebanon 24
18-11-2020 | 19:30
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أعلن برنامج الأغذية العالمي، الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2020، ولجنة جائزة نوبل، أنهما اتفقا على تأجيل مراسم تسليم الجائزة بشكل مباشر في أوسلو الشهر المقبل بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد بريس" بيان لجنة نوبل بعد أن كان متوقعا أن يسافر ديفيد بيزلي، رئيس برنامج الأغذية العالمي، إلى العاصمة النرويجية لتسلم جائزة نوبل للسلام نيابة عن المنظمة التي فازت بالجائزة المرموقة، لجهودها في مكافحة الجوع.

 

يقول البيان: "سيتلقاها الآن خلال حفل افتراضي في العاشر من كانون الثاني"، مضيفا انه "في ظل القيود الحالية في أوسلو، لن يتسنى إقامة الحفل أو أي مراسم أخرى من البرنامج التقليدي للحائز على الجائزة بطريقة جيدة لها قيمتها".

وتابع البيان "نأمل أن يتمكن بيزلي من إلقاء محاضرة نوبل في قاعة مدينة أوسلو العام المقبل اعتمادا على تطور الجائحة، عندها قد يمكن أيضا إقامة مأدبة نوبل، على شرف برنامج الأغذية العالمي".

المصدر: وكالات
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