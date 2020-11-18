عربي-دولي

السماح لطائرة "بوينغ 737 ماكس" بالتحليق بعد عامين من منعها

Lebanon 24
18-11-2020 | 20:00
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تستعد الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس"، للتحليق مجددا بعد إيقاف عن الخدمة لنحو عامين، وذلك بعد تأكيد إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنها آمنة لنقل الركاب مرة أخرى.

وأوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة "بوينغ 737 ماكس" الأكثر مبيعا، في شهر آذار 2019 بعد تحطم طائرتين في غضون ثمانية أشهر، مما أسفر عن مقتل ما مجموعه 346 شخصا.

وكلا الحادثين كانا ناتجين عن عطل في جهاز الاستشعار في نظام التحكم في الطيران والذي من شأنه أن يدفع مقدمة الطائرة إلى أسفل. ولم يكن هناك جهاز استشعار احتياطي ولم يتم تدريب الطيارين بشكل كاف على تصحيح المشكلة.

وتطلب إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تدريبا جديدا للتعامل مع نظام أمان رئيسي يسمى MCAS المرتبط بالحادثين المميتين. كما أنها تتطلب إجراءات حماية جديدة لـ MCAS وتغييرات البرامج الأخرى.

وكانت الصين من أوائل الدول التي أغلقت مجالها الجوي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس، ثم أخذت سلطات بريطانيا وألمانيا وسلطنة عمان وسنغافورة وأستراليا وماليزيا والإمارات والكويت وكندا القرار نفسه، فيما طلبت الولايات المتحدة تعديلات عاجلة من الشركة المصنعة.

 
المصدر: وكالات
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