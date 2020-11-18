السلطات الدنماركية تقتل جميع حيوانات "المنك" المصابة بفيروس كورونا

قالت هيئة الطب البيطري والغذاء الدنماركية على "تويتر" إن جميع حيوانات "المنك" المصابة بفيروس كورونا والتي تعيش في مزارع الفراء قد قُتلت في الدنمارك.

نشرت الإدارة البيطرية والغذائية رسمًا بيانيًا يوضح كيفية تدمير حيوانات المنك المصابة ابتداء من 23 تشرين الأول الماضي، وأضافت رسما بيانيا يوضح عدد المزارع التي قُتلت فيها حيوانات "المنك" بفيروس كورونا.

أعلنت السلطات الدنماركية، في وقت سابق، أنها ستقضي على المنك في جميع مزارع الفراء في البلاد بعد اكتشاف طفرة في فيروس "SARS-CoV-2" الذي يسبب عدوى فيروس كورونا في الحيوانات.

وفي 10 تشرين الثاني، اعترفت السلطات الدنماركية بأن الحكومة ليس لديها أساس قانوني لمطالبة المربين بقتل جميع حيوانات المنك، سواء كانت مريضة أو صحية. وقالت السلطات إنه لا يمكنها إلا المطالبة بقتل حيوانات المنك في المزارع المصابة.