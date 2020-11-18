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بريطانيا تسجل 19609 إصابات و529 وفاة جديدة بكورونا

Lebanon 24
18-11-2020 | 21:30
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيلها 19609 إصابات و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الثلاثاء.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 19609، ليصل إلى مستوى 1430341 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 13 تشرين الثاني 27301 حالة، وفي 14 تشرين الثاني 26860، وفي 15 تشرين الثاني 24962، وفي 16 تشرين الثاني 21363، وفي 17 تشرين الثاني 20051.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 529 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 53274 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 13 تشرين الثاني 376 حالة، وفي 14 تشرين الثاني 462، وفي 15 تشرين الثاني 168، وفي 16 تشرين الثاني 213، وفي 17 تشرين الثاني 598.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة ليستمر مدة شهر.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

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