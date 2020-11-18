عربي-دولي

إصابة 9 من الشرطة واحتجاز 190 متظاهرا خلال احتجاجات ضد إجراءات العزل في برلين

Lebanon 24
18-11-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-767276-637413278826328545.jpg
Doc-P-767276-637413278826328545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت الشرطة الألمانية عن إصابة 9 من عناصرها واحتجاز 190 متظاهرا جراء اضطرابات نشبت أثناء احتجاجات في برلين على تشديد سلطات ألمانيا إجراءات العزل العام، لوقف انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن احتشدت جموع من المتظاهرين تراوح عددهم من 5 آلاف إلى 10 آلاف شخص أمام بوابة براندنبورغ وسط برلين محتجين على إجراءات العزل التي تتبعها الحكومة الألمانية في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومطالبين بالسماح لهم بالوصول إلى مقر البوندستاغ (البرلمان)، حيث يبحث الأربعاء المشرعون نسخة جديدة من قانون الحماية الوبائية للناس تسمح بتوسيع صلاحيات وزارة الصحة فيما يخص القيود العامة لاحتواء انتشار المرض بموجب خطة للمستشارة، أنغيلا ميركل.

وتحولت الاحتجاجات سريعا إلى اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2020-11-18
22:33 | 2020-11-18
22:30 | 2020-11-18
22:00 | 2020-11-18
21:30 | 2020-11-18
21:00 | 2020-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website