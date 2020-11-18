نتنياهو والزياني وبومبيو يشيدون باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

أكد وزيرا الخارجية البحرني عبد اللطيف الزياني والأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحفي مشترك، أهمية اتفاق السلام بين المنامة وتل أبيب.

ووصف الزياني أثناء المؤتمر الصحفي المشترك المنعقد في القدس، الزيارة بالتاريخية، مؤكدا أن اللقاءات التي عقدها اليوم مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي والرئيس رؤوفين ريفلين كانت "مشجعة جدا".

وذكر وزير الخارجية البحريني أنه سيناقش مع نتنياهو وبومبيو في وقت لاحق من اليوم سبل تطبيق "اتفاق أبراهام" والتعاون مع إسرائيل في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتعليم، ناهيك عن محاربة جائحة فيروس كورونا.

وأكد الزياني وجود خطة لإطلاق نظام التأشيرات الإلكترونية بين البحرين وإسرائيل اعتبارا من مطلع ديسمبر، لافتا إلى أن العمل جار على تسيير 14 رحلة جوية مباشرة أسبوعيا بين الدولتين.

كما أعلن الوزير عن تطلع البحرين وإسرائيل إلى تبادل فتح السفارات.

وأعرب الزياني عن قناعته بأن التعاون المشترك بين البحرين وإسرائيل سيعود بالسلام على المنطقة ككل، مشيرا إلى أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط يحتاج إلى تسوية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وتابع أنه يؤكد في جميع لقاءاته على ضرورة تسوية هذا النزاع، داعيا طرفيه إلى استئناف التفاوض على "حل الدولتين القابل للحياة، بالتوافق مع تطلعات المجتمع الدولي".

نتنياهو: هذا اليوم لم يكن سيأتي دون ترامب

من جانبه، أشار نتنياهو في كلمته خلال المؤتمر إلى أهمية دور إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التطبيع بين إسرائيل والبحرين، واصفا العلاقات بين الدولة العبرية والولايات المتحدة بأنها "صداقة ثابتة في كافة الأزمنة".