عربي-دولي

ضغوط على إيران لكشف أسرار منشأة "تنظيف السجّاد"

Lebanon 24
19-11-2020 | 06:45
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قامت كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة بالضغط على إيران، أمس الأربعاء، لتقديم تفسير نهائي حول مصدر جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها قبل نحو عامين في موقع قديم لكنه غير معلن وصفته إسرائيل بأنه "مستودع نووي سري".

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد لفت الانتباه إلى موقع تورقوز آباد في طهران في خطاب ألقاه بالأمم المتحدة في أيلول 2018، وطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته. ووصفته إيران بأنه منشأة لتنظيف السجاد.

 

وتوجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هناك في شباط 2019 وأخذوا عينات بيئية ظهرت فيها آثار يورانيوم معالج.

 

ومنذ ذلك الحين، تسعى الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا للحصول على إجابات فيما يتعلق بمصدر هذه الجزيئات. وتقول إن جزءا فقط من تفسيرات إيران لا يتمتع بمصداقية.

المصدر: سكاي نيوز
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