عربي-دولي

"كورونا" في أميركا.. 11.5 مليون إصابة وربع مليون وفاة

Lebanon 24
19-11-2020 | 07:35
A-
A+
Doc-P-767362-637413683378728788.jpg
Doc-P-767362-637413683378728788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستمر أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بالزيادة بصورة كبيرة، مع ما يبدو أنها الموجة الثالثة للفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

فقد تجاوز عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة حاجز الربع مليون وفاة، أمس الأربعاء، وفقا لإحصاء رويترز.
وبلغ معدل حالات الوفاة لمتوسط 7 أيام 1,176 حالة، أي أكثر من المتوسط اليومي للوفيات بالوباء في الهند والبرازيل مجتمعين، وهما أكثر بلدين تضررا بعد الولايات المتحدة.
ومن الواضح أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا والزيادة الكبيرة في الإصابات أخذت تضغط بشدة على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة ما مجموعه 11.4 مليون حالة تقريبا منذ بداية الجائحة، ولا تزال الدولة الوحيدة التي رصدت أكثر من 10 ملايين حالة.
وكانت إحصاء لوكالة رويترز، نشرت الأربعاء، أظهرت أن عدد الوفيات اليومية بـفيروس كورونا على مستوى العالم، الثلاثاء، بلغ 10,816 حالة، وهو أعلى عدد للوفيات في يوم واحد، مع دخول فصل الشتاء في الولايات المتحدة مركز التفشي في العالم.
يشار إلى أن الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية بالمرض سجل في الرابع من تشرين الثاني الجاري وبلغ 10,733 حالة وفاة بحسب إحصاء لرويترز.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2020-11-19
09:30 | 2020-11-19
09:00 | 2020-11-19
08:30 | 2020-11-19
08:00 | 2020-11-19
07:36 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website