21
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يسعون لوقف صفقة "إف-35" للإمارات!
Lebanon 24
19-11-2020
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسعى أعضاء ديمقراطيين وآخر جمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي، لرفض جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.
وأكد الأعضاء أنهم سيتقدمون بأربعة تشريعات منفصلة لرفض جهود إدارة ترامب لإنجاز الصفقة لدولة الإمارات.
كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال يوم 10 تشرين الثاني الجاري، إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أميركية متطورة بأكثر من 23 مليار دولار للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة".
ويأتي الإخطار الرسمي في أعقاب اتفاق بوساطة أمريكية في أيلول وافقت بموجبه الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأصبحت أول دولة من بين ثلاث دول عربية تقدم على مثل هذه الخطوة في الشهور الأخيرة.
وقال بومبيو، في بيان "هذا تقدير لعلاقاتنا العميقة وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متطورة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتصاعدة من إيران".
وقالت وزارة الخارجية إن الحزمة، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 50 طائرة إف-35 لايتنينج 2 وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة إم.كيو-9بي، ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.
وتراجع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اللتان انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في مقتل مدنيين في الحرب الأهلية باليمن، مبيعات الأسلحة الرئيسية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية.
وأي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع أسلحة في الشرق الأوسط يتعين ألا تُخل باتفاق منذ عقود مع إسرائيل، لضمان ألا يؤثر العتاد العسكري الأميركي الذي تشتريه دول الجوار على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي في مقطع فيديو نادر منذ 27 عاماً.. وما علاقة هاني العمري؟
Lebanon 24
هيفا وهبي في مقطع فيديو نادر منذ 27 عاماً.. وما علاقة هاني العمري؟
12:18 | 2020-11-18
18/11/2020 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
10:57 | 2020-11-18
18/11/2020 10:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع الجنوني.. بلغ الـ8000 ليرة وأكثر!
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع الجنوني.. بلغ الـ8000 ليرة وأكثر!
12:58 | 2020-11-18
18/11/2020 12:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
افحص نفسك.. أول اختبار من بيتك لكورونا والنتيجة بنصف ساعة
Lebanon 24
افحص نفسك.. أول اختبار من بيتك لكورونا والنتيجة بنصف ساعة
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2020-11-19
رسالة من الرئيس الصيني إلى العالم
09:30 | 2020-11-19
الكونغرس يصوّت على قانون يحاسب معرقلي الحل السياسي في ليبيا
09:00 | 2020-11-19
بينها إيران.. كندا تتهم 4 دول باستهدافها ببرامج قرصنة
08:00 | 2020-11-19
بريطانيا تكشف عن أكبر استثمار عسكري منذ نهاية الحرب الباردة
07:36 | 2020-11-19
فرنسا وألمانيا تخاطبان بايدن: لاتفاق نووي جديد ولنتكاتف بوجه الصين
07:35 | 2020-11-19
"كورونا" في أميركا.. 11.5 مليون إصابة وربع مليون وفاة
فيديو
بثنائية نظيفة.. "راقصو التانغو" يتخطّون بيرو في تصفيات المونديال!
Lebanon 24
بثنائية نظيفة.. "راقصو التانغو" يتخطّون بيرو في تصفيات المونديال!
23:00 | 2020-11-18
19/11/2020 10:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
19/11/2020 10:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
12:00 | 2020-11-18
19/11/2020 10:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact