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رسالة من الرئيس الصيني إلى العالم

Lebanon 24
19-11-2020 | 10:00
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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن بلاده ستكون رائدة الانفتاح الاقتصادي العالمي، محذّراً من مخاطر الحمائية في عالم يعاني من تحديات متعدّدة أبرزها في الوقت الحالي وباء فيروس كورونا المستجد.

 

وجاءت تصريحات الرئيس الصيني خلال افتتاح قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" قال خلالها إن "الانفتاح يمكن أي دولة من المضي قدما بينما العزلة تعيقها".

 

وأضاف الرئيس الصيني قائلا إنه "لا يمكن لأيّ دولة أن تتطوّر بإبقاء أبوابها مغلقة"، مشيرا أن "الصين ستتعاون بقوة مع جميع البلدان والمناطق والشركات التي ترغب في القيام بذلك. وسنواصل رفع راية الانفتاح والتعاون عاليا".

 

وشدد رئيس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة على أنّ منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي "الرائد الذي يقود النمو العالمي" في عالم يعاني من "تحديات متعدّدة".

 

وأدلى الرئيس الصيني بخطابه متسلّحاً بإبرام بلاده الأسبوع الماضي معاهدة مع 14 دولة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في أكبر اتفاقية للتجارة الحرّة في العالم.

 

وعقدت قمة منتدى آسيا والمحيط الهادئ الاقتصادي (إبيك) عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجدّ، ويضمّ هذا المنتدى 21 دولة مطلّة على المحيط الهادئ، بينها أكبر اقتصادين في العالم هما الولايات المتحدة والصين، ويمثّل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

 

وأصبحت الصين المحرّك الرئيسي لهذه المنظمة في السنوات الأخيرة بعد أن بدأت واشنطن الانسحاب من المنظمات المتعدّدة الأطراف في عهد دونالد ترامب الذي انتهج سياسة "أميركا أولاً".

 

المصدر: سبوتنيك
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