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بسبب تفشي كورونا.. سوريا تتخذ قراراً هاماً بشأن احتفالات الميلاد ورأس السنة

Lebanon 24
19-11-2020 | 11:00
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أصدرت وزارة السياحة السورية تعميما يقضي بمنع إقامة الحفلات الفنية في المنشآت السياحية لمناسبتي عيد الميلاد ورأس السنة بسبب كورونا.

وحسب تعميم وجهته إلى مديرياتها في المحافظات السورية طلبت الوزارة "عدم منح موافقات للحفلات الفنية في المنشآت السياحية المصنفة، وذلك خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناء على "التعليمات الصادرة عن الفريق الحكومي المختص بالتصدي لانتشار وباء كورونا".

وكانت الوزارة قررت في 11 حزيران الماضي السماح باستئناف نشاط الحفلات والمناسبات ضمن المنشآت السياحية، واشترطت "الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرها الفريق الحكومي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا"، على أن تتم إعادة تقييم الوضع.

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