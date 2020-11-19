عربي-دولي

زواج المسلمة من غير المسلم.. هذا ما قالته دار الإفتاء المصرية

Lebanon 24
19-11-2020 | 11:30
A-
A+
Doc-P-767406-637413785274105717.jpg
Doc-P-767406-637413785274105717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار مؤخرا في مصر حول زواج المسلمة من غير المسلمة، مؤكدة أن هذا الأمر لا يجوز.

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها على موقعها بـ"فيسبوك": "لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، وهذا الحكم الشرعي قطعي ويشكل جزءا من هوية الإسلام، والعلة الأساس في هذه المسألة تعبدية".

وتابعت: "بمعنى عدم معقولية المعنى، فإن تجلى بعد ذلك شيء من أسباب هذا التحريم فهي حِكم لا علل، فالأصل في الزواج أنه أمر لاهوتي وسر مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]."

وكانت الأستاذة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب المصري، الدكتورة آمنة نصير، قد أثارت حالة كبيرة من الجدل، بعد التصريحات التي أدلت بها وأجازت فيها "زواج المسلمة من غير المسلم ".

وقالت الدكتورة آمنة نصير خلال حوار تلفزيوني: "غير المسلم هو المسيحي واليهودي، وهم أهل كتاب ولا يعبدون الأصنام.. والقرآن اللي سماهم كدا، ومش منكرين لله سبحانه وتعالى".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2020-11-19
12:00 | 2020-11-19
11:45 | 2020-11-19
11:16 | 2020-11-19
11:00 | 2020-11-19
10:30 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website