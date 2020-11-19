بومبيو يزور مرتفعات الجولان اليوم

أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، انه سيزور اليوم مرتفعات الجولان المحتلة، مضيفا أن بلاده "ستصنف حركة مقاطعة إسرائيل على أنها معادية للسامية"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة القدس المحتلة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو: "اليوم سأحظى بفرصة لزيارة مرتفعات الجولان". ووصف حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان"، وأكد أن واشنطن ستصنفها على أنها "معادية للسامية".