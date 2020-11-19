24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ماكرون يمهل مسؤولي الديانة الإسلامية 15 يوما لوضع "ميثاق للقيم الجمهورية"
Lebanon 24
19-11-2020
|
11:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل مساء الأربعاء مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناء على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون طلب أيضا من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوما "ميثاقا للقيم الجمهورية" يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.
وطلب الرئيس من محاوريه أن يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.
وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وقال ماكرون لممثلي الاتحادات التسعة إنه يعلم أن عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشددا على أنه من الضروري "الخروج من هذا الالتباس".
ومن بين هذه الاتحادات التسعة التي تمثل قسما كبيرا من مسلمي فرنسا هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد "رؤية جمهورية"، وفقا للإليزيه.
ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "مبتعثين" من تركيا والمغرب والجزائر.
ولن يكون مجلس الأئمة مخولا بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرا أيضا على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا "ميثاق قيم الجمهورية".
واعتمادا على دور كل منهم - إمام صلاة وخطيب مسجد وداعية - سيتعين على كل إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.
ومنذ خطابه في مطلع أكتوبر ضد "الانفصالية" و"الإسلام المتطرف" وبعد الهجوميين "الجهاديين" اللذين راح ضحيتهما المدرس سامويل باتي ذبحا قرب باريس وثلاثة أشخاص قتلوا داخل كاتدرائية في نيس، زاد ماكرون ضغوطه على قادة الديانة الإسلامية في فرنسا "لتنقيتها من النفوذ الأجنبي والتطرف والنزعات السياسية".
تابع
الأكثر قراءة
جنون الدولار: ارتفاع جديد.. وهذا سعره بالسوق السوداء
Lebanon 24
جنون الدولار: ارتفاع جديد.. وهذا سعره بالسوق السوداء
09:13 | 2020-11-19
19/11/2020 09:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
افحص نفسك.. أول اختبار من بيتك لكورونا والنتيجة بنصف ساعة
Lebanon 24
افحص نفسك.. أول اختبار من بيتك لكورونا والنتيجة بنصف ساعة
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم مصدومة بما فعلته إبنتها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم مصدومة بما فعلته إبنتها (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة تتخطى حاجزا متنقلا لقوى الامن وتدهس قدم احد عناصره في صيدا
Lebanon 24
سيدة تتخطى حاجزا متنقلا لقوى الامن وتدهس قدم احد عناصره في صيدا
14:07 | 2020-11-18
18/11/2020 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم
Lebanon 24
هكذا أقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم
23:04 | 2020-11-18
18/11/2020 11:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2020-11-19
نتيجة مهمة أظهرها لقاح "أوكسفورد" ضدّ "كورونا"!
12:00 | 2020-11-19
سوريا.. قيادة الجيش تصدر قرارات هامة بخصوص الاحتياط والاستدعاء
11:30 | 2020-11-19
زواج المسلمة من غير المسلم.. هذا ما قالته دار الإفتاء المصرية
11:16 | 2020-11-19
بومبيو يزور مرتفعات الجولان اليوم
11:00 | 2020-11-19
بسبب تفشي كورونا.. سوريا تتخذ قراراً هاماً بشأن احتفالات الميلاد ورأس السنة
10:30 | 2020-11-19
مؤيدو ترامب في جورجيا: أوقفوا سرقة الانتخابات
فيديو
مات رمزي النجار... لعنة الله على كورونا
Lebanon 24
مات رمزي النجار... لعنة الله على كورونا
11:13 | 2020-11-19
19/11/2020 13:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بثنائية نظيفة.. "راقصو التانغو" يتخطّون بيرو في تصفيات المونديال!
Lebanon 24
بثنائية نظيفة.. "راقصو التانغو" يتخطّون بيرو في تصفيات المونديال!
23:00 | 2020-11-18
19/11/2020 13:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
19/11/2020 13:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact