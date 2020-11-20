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بسبب كورونا.. تمديد إغلاق الحدود الأميركية مع كندا والمكسيك

Lebanon 24
20-11-2020 | 10:30
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أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي، تشاد وولف، أمس الخميس، أن الحدود بين الولايات المتحدة وجارتيها، المكسيك وكندا، ستظل مغلقة أمام كل التنقلات غير الضرورية لغاية 21 كانون الأول وذلك بهدف الحد من فيروس كورونا المستجد.

 

ونقل موقع " بارونز" الأميركي تصريحات الوزير وولف الذي قال إنه "نعمل من كثب مع المكسيك وكندا لإتاحة التبادلات التجارية والرحلات الأساسية وفي الوقت نفسه حماية مواطنينا من الفيروس".

 

وأضاف وولف أن "الوضع سيبقى قائما هكذا طالما وباء فيروس كورونا المستجد ما يزال موجودا وقويا، أما التغييرات في وضع الحدود فستكون مرتبطة بكيفية مواجهة هذا الفيروس الذي يتكاثر حتى الآن وعجز العالم على توقيفه".

 

وكانت الولايات المتّحدة قد أغلقت حدودها مع المكسيك وكندا في 20 و21 آذار على التوالي، ومنذ ذلك الوقت يتمّ تجديد هذا القرار شهرياً. ويأتي التمديد الجديد في الوقت الذي تسجّل فيه الولايات المتّحدة طفرة وبائية جديدة.

المصدر: سبوتنيك
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