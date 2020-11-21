عربي-دولي

الملك سلمان: مجموعة العشرين "أثبتت قدرتها" بوجه جائحة كورونا

Lebanon 24
21-11-2020 | 13:45
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قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، إن مجموعة العشرين أثبتت قدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم.

وذكر الملك سلمان، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام".

وأضاف: "أثبتت المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم".

وختم العاهل السعودي تغريدته بالقول: "كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".

وتتركز أنظار العالم، السبت، على انطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، التي ستعقد في الرياض افتراضيا، برئاسة العاهل السعودي.

وتبحث القمة القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات المرتبطة بوباء كورونا، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وازدهاره.

ومن المقرر أن يصدر قادة السعودية والولايات المتحدة والصين وبقية دول مجموعة العشرين بيانا نهائيا في وقت لاحق من اليوم.
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