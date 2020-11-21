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عربي-دولي
حظر كلي في عدد من مناطق الشمال السوري بسبب كورونا
Lebanon 24
21-11-2020
|
21:00
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فرض المجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" حظرا كليا على عدد من مناطق الشمال السوري بعد تزايد الإصابات والوفيات بكورونا
وشمل الحظر الكلي الذي أعلنته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا كلا من الحسكة، والقامشلي، والطبقة، والرقة.
ويبدأ الحظر من يوم الخميس القادم ولمدة عشرة أيام.
وحسب القرار رقم 198 الذي جاء بناء على اجتماع "خلية الأزمة" فقد تقرر إغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال كافة، وفي جميع "مناطق الإدارة الذاتية خلال فترة الحظر"
كذلك قررت وقف حركة الباصات والبولمانات المغادرة والقادمة من وإلى مناطق "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري.
وكذلك إغلاق المؤسسات والدوائر الرسمية العامة كافة باستثناء الدوائر الخدمية.
واستثنى القرار من الحظر المشافي والأفران أما الصيدليات فتخضع لنظام مناوبة.
وكانت "هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا" أعلنت حالة حظر جزئي في مناطق شمال وشرق سوريا، وحظر كلي في مدينة ديريك في 6 من الشهر الحالي وحتى 20 منه نتيجة ارتفاع عدد الإصابات في المدينة، كما أعلنت حالة حظر كلي في إقليم الفرات منذ 15 من الشهر الجاري ولغاية 15 يوما.
وكان الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى أعلن في وقت سابق اليوم أن ثمة "خطرا كبيرا محدقا بالمنطقة نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا"، وأضاف "نسعى الآن لكي لا يخرج فيروس كورونا عن السيطرة في مناطق شمال وشرق سوريا" ونقلت عنه وكالة هاوار أن الهيئة ستتخذ "تدابير صارمة في القريب العاجل".
وقالت الوكالة إن عدد الإصابات بكرورنا ارتفع إلى نحو 6500 إصابة، وتخطّى عدد الوفيات 900 حالة، في مناطق شمال سوريا.
وعزت هيئة الصحة أساب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات إلى انخفاض درجات الحرارة وبقاء الفيروس فترة أطول في الجو، "إضافة لعدم تقيد الأهالي بالإجراءات الاحترازية والوقائية".
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