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عربي-دولي
بالتفاصيل.. إليكم آخر تطورات فيروس "كورونا" حول العالم (فيديو)
Lebanon 24
22-11-2020
|
19:39
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فيما يواصل العلماء والخبراء العمل لإنتاج اللقاح المنشود، تقترب وفيات فيروس كورونا المستجد من المليون ونصف المليون، فيما الإصابات تواصل ارتفاعه بشكل جنوني. فما هي آخر تطورات الفيروس حول العالم؟
المزيد في الفيديو المرفق:
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