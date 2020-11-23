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3 هزات خلال 10 أيام.. ماذا يحصل في مصر؟

Lebanon 24
23-11-2020 | 08:30
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كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، الدكتور جاد القاضي، عن أن هناك زلازل تحدث بشكل يومي في مصر.
وقال القاضي، في بيان نقله موقع "أخبار اليوم"، إن "أسباب تكرار الزلازل خلال الآونة الأخيرة، يرجع إلى تقدم الإمكانيات الفنية للمعهد".

وأشار إلى أن "الأجهزة أصبحت ترصد أصغر الزلازل وتقوم الشبكة القومية للزلازل بتسجيلها أولا بأول، ويتم الإعلان عنها من خلال الإعلام. متابعا: "حفظ الله مصر من كل سوء".

وأكد القاضي أن "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، سجلت 3 هزات أرضية خلال 10 أيام".

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن لهزة الأولى وقعت يوم 14 تشرين الثاني، بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، والثانية يوم 18 تشرين الثاني بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، والثالثة وقعت اليوم الأحد بمنطقة الدلتا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر".
المصدر: سبوتنيك
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