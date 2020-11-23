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قتلى في عملية طعن داخل كنيسة بكاليفورنيا

Lebanon 24
23-11-2020 | 08:52
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أعلنت شرطة مدينة سان خوسيه الأميركية عن مصرع شخصين جراء عملية طعن، في كنيسة بكاليفورنيا، وإصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة.
المصدر: روسيا اليوم
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