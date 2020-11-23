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الإعلام الإسرائيلي: نتنياهو زار السعودية سراً الأحد

Lebanon 24
23-11-2020 | 09:35
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن لقاء جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض.

 

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار السعودية سرا أمس الأحد والتقى بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هناك".

 

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقيا سرا في الرياض، ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، من دون المزيد من التفاصيل.

 

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "نتنياهو التقى محمد بن سلمان في لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعدما استقل طائرة إلى مدينة "ناعوم" الساحلية، حيث أمضى هناك 3 ساعات ثم عاد.

 

فيما كشف موقع "واللا" العبري، أن "نتنياهو وكوهين أقلعا إلى السعودية بطائرة مدراء خاصة لرجل الأعمال أودي أنجل، حيث مكثت الطائرة 5 ساعات في مدينة نيوم على ساحل البحر الأحمر".

 

وأضاف الموقع، بأن "الطائرة أقلعت من إسرائيل في الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الأحد"، مؤكدا أن "نتنياهو وكوهين عقدا اجتماعا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو".

 

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من مكتب نتنياهو، ولا من السعودية.

 

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، قال يوم السبت الماضي، إن الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين. وقال وزير الخارجية السعودي في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين: "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة".

 

يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية أمبركية، في الخامس عشر من أيلول الماضي، فيما أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك، في 23 تشرين الأول الماضي، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

 

 

المصدر: سبوتنيك
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