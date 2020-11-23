قراءة في التقارب السعودي – التركي.. ماذا عن الدوافع وما علاقة فوز بايدن؟!

طرح الاتصال الذي أجراه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عشية انعقاد قمّة "مجموعة العشرين" برئاسة المملكة العربية السعودية، تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين البلدين في ظلّ التأكيد على "إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بينهما"، وذلك من أجل حلّ الخلافات العالقة بين البلدين.

وذكر تقرير نشره موقع "عربي 21" أنّ وكالة الأنباء السعودية (واس)، كانت ذكرت يوم الجمعة، أنّ الملك سلمان أجرى اتصالاً بأردوغان تناول تنسيق الجهود ضمن أعمال "قمة العشرين" التي تستضيفها المملكة افتراضياً، السبت، كما تمّ بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

واتفق الملك سلمان والرئيس التركي على "إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقات الثنائية وإزالة المشاكل"، بحسب بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

فما هي دلالات وأسباب هذا التقارب؟

المحلل السياسي، عماد الدين الجبوري، اعتبر أنّ "الاتصال الذي تم بين الملك سلمان والرئيس أردوغان هو إجراء بروتوكولي بحت، مشيراً إلى أن "الجانب التركي وظّف هذا الاتصال لمصحلته، ولكن أيضاً كان هناك ترحيب سعودي به"، وفق قوله.

وأوضح الجبوري في حديث لموقع "عربي21"، أنّ "الملك سلمان لترؤسه القمة اتصل على الرئيس أردوغان وذلك ضمن الإجراءات الرسمية"، لافتاً إلى أنّ الأخير "وظف هذه المكالمة لفتح قنوات حوار لإزالة التوتر الحاصل بين البلدين خلال العامين الماضيين".

واعتبر أنّ "هذا الاتصال والتقارب مدخل مهم للطرفين لا سيما للجانب التركي، فأنقرة خلال العامين الماضيين تعاني من الأزمة الاقتصادية وهبوط سعر الليرة والضغوط التي يتعرض له قطاع الأعمال وتأثره بمقاطعة السلع التركية في الخليج والسعودية".

وأضاف: "لكن في نهاية الأمر التقارب مسألة مهمة للطرفين، وعبر وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود في تصريحه عن ذلك عبر إرساله إشارات إيجابية، حيث وصف العلاقات بين البلدين بالطيبة، وبالطبع نأمل أن تزال هذه التوترات، فكما هو معلوم بالرغم من التوتر كان هناك تواصل رسمي من قبل أنقرة".

من جهته أشار مدير تحرير صحيفة "ديلي صباح" التركية، محمد تشيلك، إلى أنّ "السعي للتقارب جاء من الرياض"، مؤكداً أن تركيا "في ذات الوقت لم تسع أبداً إلى عداء السعودية، على الرغم من تأثر العلاقة بين البلدين بشكل سلبي بشدة نتيجة سياسات الرياض العدائية تجاه أنقرة، إضافة لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي والأحداث التي تلت ذلك".

وتابع تشيلك في حديث لـ"عربي21": "والكلّ يعلم بأن هناك منافسة سعودية واضحة لتركيا منذ فترة طويلة وبلغت ذروتها في السنوات الثلاث الماضية، خاصة بعد ظهور ولي العهد محمد بن سلمان في الساحة الدولية، وكذلك دعم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته ترامب له وتسامحه تجاه سياسته".

ولفت إلى أنّ "تركيا تسعى لإقامة علاقات ودية مع الدول العربية، مع الحفاظ على مبادئها كما ظهر ذلك جلياً في أزمة قطر، وبالوقت نفسه تسعى لإنهاء التوترات الإقليمية عبر الجهات الإقليمية الفاعلة، بالتعاون المتبادل والمنافع المشتركة، دون وجود طرف ثالث".

وأكد أنّ "القيادة السياسية القوية للرئيس أردوغان معروفة في المنطقة والعالم الإسلامي من قبل قادتها وشعوبها، وعلى هذا النحو فهو مؤثر للغاية، ومع ذلك لم يتم استغلال هذه القوة بطريقة من شأنها الإضرار بشعوب المنطقة، التي تشترك معها تركيا بروابط تاريخية واجتماعية وثقافية وكذلك دينية".

وأردف تشيلك: "السعودية ومصر وتركيا وإيران من الدول القوية في المنطقة، والدور التركي على الصعيد الدولي يزداد، من ثم فمعاداة تركيا عوضاً عن التعاون معها لا يفيد أحداً، والأمر نفسه ينطبق على هذه الدول، وبالتأكيد هذا التقارب لن ينهي جميع الخلافات، ولكنه على الأقل يزرع بذرة طيبة على طريق ترميم العلاقات حتى لو كان الأمر مجرد خطوات بسيطة".

العلاقة بين فوز بايدن والتقارب السعودي - التركي

وأشار التقرير الذي نشره موقع "عربي 21" إلى أنّ تقارب البلدين جاء عقب فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية، ومن المعلوم أن الرئيس المنتخب كان له عدة مواقف وتصريحات سلبية تجاه البلدين، مما دفع للتساؤل حول احتمالية كون وصوله للبيت الأبيض دافعاً لهما للتقارب والسعي لحل خلافاتهما.

وعبر أستاذ دراسات الخليج وإيران، محجوب الزويري، عن رأيه بأنّ "تغير الإدارة في البيت الأبيض كان سبب هذا التقارب، زاعماً أنّه لو فاز ترامب لما سعت الرياض له"".

وأشار الزويري إلى أن "السعودية تبحث الآن عن حلول مرحلية للتعامل مع إدارة بايدن بما في ذلك التقارب مع تركيا، خاصة أن موقفه السلبي تجاه البلدين يعتبر نقطة التقاء بينهما، وربما يكون ذلك دافعا للرياض تحديدا كي تعمل مع أنقرة لتحسين موقفها".

وتابع الزويري في حديث لـ"عربي21": "بالمقابل أنقرة غير قلقلة من أميركا وعينها لا تراقب بايدن، على عكس السعودية التي تخشى من ضغوط الإدارة الأميركية خاصة في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، لذلك بدا الأمر وكأنها تريد استمالة تركيا لجانبها خوفاً من ميل الأخيرة لصالح لبايدن، لأن انحياز أنقرة له سيضع الرياض في موقف سيئ".

من جهته لفت الجبوري إلى أن "الربط بين فوز بايدن والتقارب السعودي التركي موجود فقط في الإعلام وليس على الصعيد الرسمي، من ثم فهو مجرد حكم استباقي".

وأضاف: "قطعًا حينما يستلم بايدن الرئاسة، حديثه سيختلف ولا يمكن العودة إلى الماضي، أيضاً هناك علاقات استراتيجية لواشنطن مع كلا الجانبين، نعم قد يكون هناك عدم ارتياح سياسي بين بايدن والطرفين، ولكن كما قلت ربط التقارب بفوز بايدن هو حكم استنباطي".

وتابع: "ولكن مع ذلك، هناك احتمالية بأن فوز بايدن قد يتسبب في هذا التقارب، لكن الأمر يتعلق بأنقرة أكثر، فهناك ضغوط خارجية وداخلية عليها، ولن ننسى أن الجانب الخارجي مهم لتركيا؛ فهي حققت نجاحاً مذهلاً وجيداً في الحرب الأذرية الأرمنية، وتريد المحافظة على هذا النصر والربط الجغرافي المستقبلي مع أذربيجان، من ثم فهي في هذه الحالة بحاجة للسعودية التي تمثل الثقل الإسلامي ومركز القرار العربي".

بدوره اعتبر محمد تشيلك بأنّه "من السابق لأوانه التنبؤ بإدارة بايدن"، مضيفاً: "لكن يمكننا القول بأن الأمر قد لا يكون سهلا بالنسبة لبعض الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات، وحتى خارج العالم العربي بالنسبة لإسرائيل، ولن يكون الحال مثلما كان في زمن ترامب".

وأضاف: "كشفت تركيا في الفترة الماضية عن نهج جديد في شؤونها الخارجية، سواء كان ذلك مع أميركا أو الاتحاد الأوروبي أو العالم العربي، لذلك لا يمكنني القول بأن هذا التقارب قد تم الاتفاق عليه بعد فوز بايدن، لكن التقارب بينهما مفيد في كلتا الحالتين للمنطقة ولهما".