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عربي-دولي
بسبب جهود تصنيف "حزب الله" منظمة "إرهابية".. إيران تهدد البحرين والإمارات
Lebanon 24
23-11-2020
|
11:39
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توعدت طهران بعدم السكوت والتسامح مع أي ضرر يلحق بـ"أمنها القومي" بسبب تصنيف الإمارات والبحرين لـ"حزب الله" كجماعة "إرهابية".
ونقل وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده "تنديده بالإجراء الاستفزازي" الذي اتخذته أبوظبي والمنامة بتصنيف حزب الله كمنظمة "إرهابية".
وقال إن طهران لن تتسامح مع أي "خطأ استراتيجي" يهدد أمنها القومي جراء وضع "حزب الله" في قائمة الإرهاب لتلك الدولتين الخليجتين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قال مسؤول إسرائيلي إن البحرين والإمارات العربية المتحدة ستشكلان جبهة مشتركة مع بلاده لطلب تصنيف "حزب الله"كمنظمة "إرهابية" على المستوى الدولي.
المصدر: الحرة
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