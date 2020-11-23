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وفاة رئيس موريتانيا الأسبق.. والحداد 3 أيام في البلاد!

Lebanon 24
23-11-2020 | 12:30
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أعلنت الرئاسة الموريتانية، في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، الحداد الوطني لمدة 3 أيام إثر وفاة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عن عمر ناهز 82 عاماً.


وجاء في البيان: "أعلنت رئاسة الجمهورية عن حداد لمدة 3 أيام على عموم التراب الوطني وذلك إثر وفاة المغفور له بإذن الله الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي وافاه الأجل المحتوم ليل الإثنين".

وتوفي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي يعتبر الرئيس السابع لموريتانيا، ليل الأحد الاثنين، في العاصمة نواكشوط إثر وعكة صحية مفاجئة.

وكان ولد الشيخ عبد الله تولى رئاسة موريتانيا في الفترة من 19 نيسان 2007 حتى السادس من آب 2008.
 
وولد الشيخ عبد الله يعد أول رئيس مدني يحكم موريتانيا عن طريق انتخابات، وذلك بعد فوزه في الانتخابات العامة التي أجريت في البلاد في نيسان من العام 2007.

وكان الرئيس الراحل قد شغل عدة مناصب وزارية على فترات متفاوتة خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.
المصدر: سكاي نيوز
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