الخارجية الأميركية: لقاء بومبيو وبن سلمان في "نيوم" كان مثمراً!

وصفت وزارة الخارجية الأميركية لقاء الوزير مايك بومبيو، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في "نيوم" خلال زيارة الأول إلى السعودية بأنّه "كان مثمراً"، مشددة على "مواصلة جهود مواجهة إيران".

وأكدت الخارجية الأميركية أنّ "الشراكة الأميركية - السعودية الأمنية والاقتصادية متينة، وسنواصل تسخيرها لدفع جهود مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في الخليج، وتحقيق الأهداف الاقتصادية في إطار رؤية 2030 وإصلاح حقوق الإنسان".

RT @SecPompeo: زيارة مثمرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نيوم اليوم. قطعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية شوطًا طويلاً منذ أن قام الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود بوضع حجر الأساس لعلاقاتنا لأول مرة قبل 75 عامًا. pic.twitter.com/WmLX5OTHTv — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) November 23, 2020

ونقلت صفحة الخارجية الأميركية عبر "تويتر" عن الوزير بومبيو قوله إنّ "زيارته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في "نيوم" اليوم كانت مثمرة"، مشيرا إلى أنّ "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قطعتا شوطاً طويلاً منذ أن قام الرئيس الأميركي فرانكلين ديلانو روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود بوضع حجر الأساس لعلاقاتنا لأول مرة قبل 75 عاماً".

RT @SecPompeo: سعدت بلقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. شراكتنا الأمنية والاقتصادية متينة وسنواصل تسخيرها لدفع جهود مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في الخليج، وتحقيق الأهداف الاقتصادية في إطار رؤية 2030 وإصلاح حقوق الإنسان. pic.twitter.com/Wy84rfEKyd — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) November 23, 2020

وكان بومبيو التقى أمس الأحد ولي العهد السعودي في مدينة "نيوم" وبحثا آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط.



وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.