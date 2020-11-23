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ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تناقش الاتفاق النووي الإيراني اليوم

Lebanon 24
23-11-2020 | 14:30
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أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أنّ وزير الخارجية هايكو ماس، سيلتقي بنظيريه الفرنسي والبريطاني في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات تركز على اتفاق إيران النووي.
 
وأشارت إلى أنّ "إيران تنتهك الاتفاق بشكل منهجي".

وقالت المتحدثة الألمانية: "نحن وشركاؤنا، ندعو إيران بشدة إلى الكف عن انتهاك الاتفاق، والعودة للالتزام بتعهداتها النووية بالكامل".

ودعا المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في وقت سابق، كلا من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إلى الالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي مع طهران، وتنفيذ قرارات لجنة العمل المشتركة، بدلاً من التهرب من إنجاز واجباتها، وجدد تأكيد إيران على سلمية برنامجها النووي وشرعيته القائمة على الانسجام مع القوانين الدولية، فضلا عن كونه حقا مشروعا على حد قوله.
 
 
المصدر: وكالات
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