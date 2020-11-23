عربي-دولي

تطورات جديدة بشأن نزع ملابس أستراليات وتفتيشهن... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-11-2020 | 20:15
A-
A+
Doc-P-768662-637417536019170983.jpg
Doc-P-768662-637417536019170983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت النيابة العامة القطرية في بيان رسميعن تفاصيل جديدة بشأن واقعة تفتيش مسافرات أستراليات الجنسية أثناء مغادرتهن البلاد في مطار حمد الدولي.

وقالت أن "عددا من الموظفين تصرفوا خارج إطار القانون واستدعوا الكادر الطبي النسائي الموجود في المطار لإجراء الكشف الظاهري على بعض المسافرات اعتقادا منهم أن ما قاموا به مطابق للقانون بوصفهم مأموري ضبط قضائي مختصين بالبحث والتحري عن ظروف الجريمة وملابساتها".

وأكدت النيابة القطرية أن "ما وقع من بعض موظفي إدارة أمن المطار من تجاوزات هو أمر مخالف للقانون وكذلك عاقب عليه قانون العقوبات القطري بعقوبات يبلغ أقصاها لمدة 3 سنوات".

وكانت الحكومة القطرية قد أبدت أسفها عن ملابسات واقعة التفتيش لمسافرات في مطار حمد الدولي، من بينهن مسافرات أستراليات.

وتم إجبار بعض النساء على الخضوع لفحوص طبية وتعريتهن لدى مغادرتهن قطر إلى سيدني في الثاني من تشرين الأول.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:26 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-11-23
23:30 | 2020-11-23
23:00 | 2020-11-23
22:45 | 2020-11-23
22:30 | 2020-11-23
22:00 | 2020-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website