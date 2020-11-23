لاستئناف السفر الدولي.. الصين تدعو لاستخدام رمز الاستجابة السريع "QR code"

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى "آلية عالمية" من شأنها استخدام رمز الاستجابة السريع "QR code" لاستئناف السفر الدولي.

وقال شي جين بينغ في قمّة مجموعة الـ20 أنّ رمز الاستجابة السريع سيتم استخدامه للمساعدة في تحديد الحالة الصحية للمسافر، عن طريق الوصول إلى الشهادات الصحية الخاصة به، وأضاف: "نحن بحاجة إلى زيادة تنسيق السياسات والمعايير، وإنشاء مسارات سريعة لتسهيل التدفق المنظم للأشخاص". وتابع: "نأمل أن ينضم مزيد من الدول إلى هذه الآلية".

في المقابل، حذر المدافعون عن حقوق الإنسان من أن هذه القواعد يمكن أن تستخدم من أجل "مراقبة سياسية أوسع للأشخاص".

وأعرب كينيث روث، المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، عن حذره بشأن اقتراح الرئيس الصيني، وقال في تغريدة على حسابه على "تويتر": "التركيز الأولي على الصحة يمكن أن يتحول بسهولة إلى حصان طروادة، لرصد سياسي أوسع واستبعاد".

ولا تزال إعادة فتح ممرات السفر تمثل تحدياً لمعظم البلدان، مع ارتفاع الإصابات بـ"كورونا"، مما يجعل من الصعب على السلطات رفع قيود السفر، وفق "BBC".

وتعدّ رموز الاستجابة السريعة رموزاً شريطية يمكن قراءتها بواسطة الهواتف المحمولة، وتم استخدامها على نطاق واسع في الصين، كمؤشرات على الحالة الصحية للمقيمين، منذ فبراير/شباط للمساعدة في الحد من انتشار "كورونا". فإذا كان لون الرمز أخضر، فهذا يعني أن الشخص بصحة جيدة ويمكنه السفر بحرية، أما إذا كان لونه برتقالياً أو أحمر، فهذا يعني أن الشخص يحتاج إلى الحجر الصحي لمدة تصل إلى أسبوعين.