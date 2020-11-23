بعد ارتفاع عدد حالات "كورونا".. باكستان تغلق المدارس والجامعات

أعلنت باكستان، الإثنين، إغلاق المدارس والكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك في محاولة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، إذ شهدت البلاد ارتفاعاً في عدد الإصابات بالفيروس.

وقال وزير التربية والتعليم الباكستاني شفقت محمود، خلال مؤتمر صحفي، أنّ "الدروس عبر الإنترنت ستستمر من 26 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 24 كانون الأول المقبل، وستغلق المعاهد التعليمية من 25 كانون الأول 2020 إلى 10 كانون الثاني 2021 لقضاء الإجازات الشتوية".

وأضاف: "اعتباراً من 11 كانون الثاني 2021، وفي حال تحسّن الوضع بشأن كورونا، فيمكننا مرة أخرى فتح المؤسسات التعليمية".

إلى ذلك، أعلن محمود عن تأجيل جميع الامتحانات المقررة في كانون الأول، على تستأنف ابتداءاً من 15 كانون الثاني وصاعداً.