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26 ألف طفل وقعوا ضحايا الصراع في أفغانستان من 2005 وحتى الـ2019

Lebanon 24
23-11-2020 | 22:00
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قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" أنّ ما يصل إلى 5 أطفال، قتلوا أو جرحوا كل يوم على مدى السنوات الـ14 الماضية في أفغانستان التي مزّقتها الحرب.

 

وذكرت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، أنّ الصراعات في أفغانستان أسفرت عن مقتل وإصابة 26025 طفلاً في الفترة الممتدة من العام 2005 إلى 2019.

 

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان وسط تعثر محادثات السلام. ووفقاً للمنظمة، تعتبرُ أفغانستان من بين أخطر 11 دولة في العالم على الأطفال.

 

وتشير البيانات إلى أنه في العام 2019، قتل 874 طفلاً وأصيب 2275 آخرون في أفغانستان، مشيرة إلى أنّ أكثر من ثلثي القتلى والمشوهين العام الماضي كانوا من الفتيان، نتيجة الاشتباكات بين القوات الموالية للحكومة والقوات المعارضة لها، أو بسبب العبوات الناسفة في الهجمات الانتحارية وغيرها.

 

كذلك، فقد تعرّضت المدارس للهجمات بشكل دائم في الصرع الدائر الذي يضع الحكومة الأفغانية في مواجهة جماعة طالبان والمتمردين الآخرين. وبحسب المنظمة، فإنه بين عامي 2017 و 2019، كان هناك أكثر من 300 هجوم على المدارس.

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