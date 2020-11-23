أميركا.. نيفادا تفرضُ قيوداً صارمة بسبب كورونا

أعلن حاكم ولاية نيفادا الأميركية ستيف سيسولاك، عن قرار بتشديد القيود المرتبطة بـ"كورونا" على الكازينوهات والمطاعم والحانات، في حين أنه سيتم فرض تفويض أوسع على مستوى الولاية لجعل ارتداء أقنعة الوجه إلزامياً، وذلك على مدى الأسابيع الـ3 المقبلة.

وستدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الثلاثاء، في الوقت الذي تحرك فيه قادة الولايات والحكومات المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لإعادة مجموعة واسعة من القيود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف مواجهة موجة هائلة لإصابات "كورونا".

وقال سيسولاك أنّ "كورونا يملأ أسرة المستشفيات لدينا، وهذا الأمر يهدد جميع سكان نيفادا".

وبموجب الأوامر الأخيرة، فإنه يتوجب على المطاعم والحانات تقليص طاقتها الإستيعابية من 50% إلى 25% مع فرض شروط إضافية للحفاظ على التباعد الاجتماعي، بما في ذلك حظر الخدمة من دون حجز مسبق.

كذلك، سيتم تقليص طاقة الكازينوهات بنسبة 25%، وسيسري هذا الأمر على المتاحف والمعارض الفنية والمكتبات والممرات وحلبات السباق والمتنزهات الترفيهية وغيرها.

ومع هذا، سيتطلب من جميع الناس ارتداء أقنعة الوجه في أي وقت، خصوصاً في ظل وجود أشخاص آخرين من خارج العائلة الصغيرة، وذلك سواء في الداخل أو في الهواء الطلق.

وتقتصر التجمعات الاجتماعية الخاصة على 10 أشخاص سواء من الداخل أو الخارج ، في حين أن التجمعات العامة في أماكن مثل دور السينما والعروض المسرحية وصالات العرض وحفلات الزفاف والجنازات ودور العبادة ستكون بحد أقصى 50 فرداً.