عربي-دولي

أميركا.. نيفادا تفرضُ قيوداً صارمة بسبب كورونا

Lebanon 24
23-11-2020 | 22:30
A-
A+
Doc-P-768674-637417557355859492.jpg
Doc-P-768674-637417557355859492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن حاكم ولاية نيفادا الأميركية ستيف سيسولاك، عن قرار بتشديد القيود المرتبطة بـ"كورونا" على الكازينوهات والمطاعم والحانات، في حين أنه سيتم فرض تفويض أوسع على مستوى الولاية لجعل ارتداء أقنعة الوجه إلزامياً، وذلك على مدى الأسابيع الـ3 المقبلة.

 

وستدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الثلاثاء، في الوقت الذي تحرك فيه قادة الولايات والحكومات المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لإعادة مجموعة واسعة من القيود على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف مواجهة موجة هائلة لإصابات "كورونا".

 

وقال سيسولاك أنّ "كورونا يملأ أسرة المستشفيات لدينا، وهذا الأمر يهدد جميع سكان نيفادا".

 

وبموجب الأوامر الأخيرة، فإنه يتوجب على المطاعم والحانات تقليص طاقتها الإستيعابية من 50% إلى 25% مع فرض شروط إضافية للحفاظ على التباعد الاجتماعي، بما في ذلك حظر الخدمة من دون حجز مسبق.

 

كذلك، سيتم تقليص طاقة الكازينوهات بنسبة 25%، وسيسري هذا الأمر على المتاحف والمعارض الفنية والمكتبات والممرات وحلبات السباق والمتنزهات الترفيهية وغيرها.

 

ومع هذا، سيتطلب من جميع الناس ارتداء أقنعة الوجه في أي وقت، خصوصاً في ظل وجود أشخاص آخرين من خارج العائلة الصغيرة، وذلك سواء في الداخل أو في الهواء الطلق.

 

وتقتصر التجمعات الاجتماعية الخاصة على 10 أشخاص سواء من الداخل أو الخارج ، في حين أن التجمعات العامة في أماكن مثل دور السينما والعروض المسرحية وصالات العرض وحفلات الزفاف والجنازات ودور العبادة ستكون بحد أقصى 50 فرداً.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:26 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-11-23
23:30 | 2020-11-23
23:00 | 2020-11-23
22:45 | 2020-11-23
22:00 | 2020-11-23
21:35 | 2020-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website