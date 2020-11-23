القاعدة بعد الظواهري.. قيادات متصارعة على الزعامة و"العصابات" سمة أفرعها

القاعدة بعد الظواهري.. قيادات متصارعة على الزعامة و"العصابات" سمة أفرعهاالأحداث التي يشهدها تنظيم القاعدة قد يكون بعضها مألوفاً، لكن خبر وفاة زعيمها أيمن الظواهري والتزام مركزيتها الصمت حيال ذلك الامر، سلط الضوء على حجم المشكلات التي يعيشها التنظيم، خصوصاً مع ظهور فرضية صراع الافرع.