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ميرفي "تصعق" ترامب.. "القرار قراري وحدي"

Lebanon 24
24-11-2020 | 06:35
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قالت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية، إميلي ميرفي، الاثنين، إن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلى الديمقراطي، جو بايدن، هو "قرارها وحدها" على الرغم من تغريدة من الرئيس دونالد ترامب قال فيها إنه أوصى بهذه الخطوة.

وذكرت ميرفي في رسالة: "أريدكم أن تسمعوا مني مباشرة.. لم أتعرض قط لضغوط فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري وحدي".
وأضافت "لم أتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة من أي مسؤول في السلطة التنفيذية بما في ذلك أولئك الذي يعملون في البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة لتأخير هذا التحرك أو التسريع به".
وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأميركية بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها اعترفت أخيرا بفوزه بالانتخابات.

وأكد ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية، إميلي ميرفي، "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة".
وأضاف "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على تفانيها وولائها لبلدنا. لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة. ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الإدارة".
وتابع ترامب: "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة. أنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".
المصدر: سكاي نيوز
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