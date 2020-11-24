للمرة الأولى.. بايدن يرشح امرأة لأعلى منصب استخباراتي

اختار الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أفريل هاينز، نائبة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) السابقة، لتكون مديرة للاستخبارات الوطنية، وهي أول امرأة ستشغل هذا المنصب.

وستكون هاينز أول امرأة تتولى منصب كبير ضابطي الاستخبارات في البلاد والمكلف بالإشراف على أكثر من 12 وكالة استخبارات أميركية.

ويعد اختيار هاينز إشارة إلى أن بايدن ينوي إعادة وكالات التجسس في البلاد إلى أيدي متخصصي الاستخبارات ذوي الخبرة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال إنه معجب بالوكالات، لكنه غالبا ما استخف بعملها، لا سيما تقييمها للتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

وكان وضع كلمة "استخبارات" في اقتباسات بالعديد من التغريدات، وطرد أكثر من حفنة من الأفراد، الذين عملوا في مجال الاستخبارات لصالح الموالين الحزبيين.

كانت هاينز (51 عاما) نائبة لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وكانت في السابق نائبة لمدير سي آي إيه ونائبة لمستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي في مكتب مستشار البيت الأبيض.